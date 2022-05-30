الغزي: العراق وسوريا يشهدان استقراراً أمنياً بعد تعرضهما إلى هجمة إرهابية

2022/05/30 | 15:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاثنين، ان العراق وسوريا يشهدان في استقراراً أمنياً بعد تعرضهما إلى هجمة إرهابية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، استقبل سفير الجمهورية العربية السورية في بغداد سطام جدعان الدندح".

وأضاف انه "تم بحث أطر التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في المجالات التجارية و الاقتصادية، فضلاً عن المجال الغذائي الذي يعد من أبرز الموارد التي تسهم في دعم الناتج القومي للبلدين".

وأكد الغزي أن "حكومتي وشعبي البلدين، تربطهما علاقات وثيقة تأريخية"، مشيراً إلى أن "البلدين يشهدان في الوقت الحالي استقراراً أمنياً بعد تعرضهما إلى هجمة إرهابية من قبل العصابات التكفيرية داعش".

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