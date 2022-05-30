تحطم طائرة في كرواتيا .. وانتشال 4 جثث

2022/05/30 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

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قال عمال الإنقاذ في كرواتيا، الاثنين: إنهم انتشلوا جثث أربعة أفراد كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت في جنوب شرق البلاد.



وقال دامير تروت مدير الدفاع المدني للصحفيين بعد يوم من اختفاء الطائرة: «للأسف تم التأكد من مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متن طائرة سيسنا».وقالت الشرطة في وقت سابق: إن الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة هم ألمانيان وكرواتي وطيار سويسري

رويترز

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