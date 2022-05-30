إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 9 سنوات

2022/05/30 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن لاعب الوسط الدولي الإسباني إيسكو الاثنين رحيله عن ريال مدريد بعد تسعة مواسم مع النادي حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، آخرها السبت الماضي أمام ليفربول الانكليزي.

ينتهي عقد ايسكو الذي انضم الى النادي الملكي في 2013 من ملقة في 30 حزيران/يونيو المقبل، ويغادر العاصمة الاسبانية مع 19 لقبًا، بينها ثلاثة في الدوري (2017، 2020 و2022) وخمسة في المسابقة القارية الام (2014، 2016، 2017، 2018، 2022).

قال عبر حسابه على إنستغرام “عندما كنت في ملقة، كنت أدرك أنني سأرحل.



كنت مرتبطًا مع نادٍ آخر لكن ريال مدريد طرق بابي.



لا يجب ولا يمكنك القول كلا لريال مدريد، حتى ولو أن هناك دائمًا استثناءات” مرفِقًا الجملة برمز تعبيري لوجه يضحك وسلحفاة.

ويبدو أنه انتقاد مبطّن للفرنسي كيليان مبابي الذي غالبًا ما يُشبه لأحد سلاحف مسلسل الرسوم المتحركة “نينجا تورتل”، والذي رفض عرض ريال مدريد ومدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2025.

وتابع ابن الـ30 عامًا “أتذكر قلت لمحيطي أنه مرّ وقت طويل منذ أن فاز ريال مدريد بدوري الابطال وأشعر أنه على وشك السقوط ومن ثم أتت +لا ديسيما+ (اللقب العاشر في عام 2014)، وكل ما أتى بعده هو للتاريخ”.

وتابع “بعد تسعة أعوام، ينتهي مشواري في النادي الذي حقق كل أحلامي التي حلمت بها عندما كنت طفلًا”، مضيفًا “قلت أمس لأحد أصدقائي، لا أفهم لماذا يوضبون الاغراض بعد حفلة ساحة سيبيليس، فاللقب الخامس عشر (في دوري الابطال) على الطريق”.

ومن غير الواضح بعد وجهة اللاعب الذي حصد عام 2012 جائزة “الفتى الذهبي” لأفضل لاعب في أوروبا لما دون 21 عامًا والغائب عن غالبية مباريات هذا الموسم لعدم الاستعانة به من قبل المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي

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