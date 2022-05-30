طبيب يكشف مفاجئة حول جدري القردة

2022/05/30 | 16:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشمل الأعراض الأولية ارتفاع درجة الحرارة وتضخم الغدد الليمفاوية وطفح جلدي يشبه جدري الماء.

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