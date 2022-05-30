بكين.. أخطأ سان فوضع الآلاف بالحجر المنزلي

2022/05/30 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبّب أحد سكان بكين بحجر الآلاف من جيرانه، بعد أن تجاهل أمرا بملازمة المنزل ليتبيّن لاحقا أنه مصاب بكوفيد-19، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق بحقه.

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