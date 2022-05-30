حفلات التخرج في الجامعات

2022/05/30 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

المُبَالَغَة بالتبهرج والرقص ومحاولة

إظهار حفلات التخرج سباق بين طلبة

الكليات والجامعات أيهما يُنفق أكبر،

ويرتدي ملابس مخزية ويظهر بهيئة مضحكة

لينتشر أكثر في مواقع التواصل

الاجتماع

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