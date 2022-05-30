استعدادات الصيف.. توجيهات حكومية جديدة تخص الكهرباء

2022/05/30 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيهات جديدة

بشأن الكهرباء، فيما دعا إلى مواصلة

الجهود والعمل بأعلى وتيرة، من أجل

توفير الطاقة للمواطنين.

وقالت الحكومة العراقية في بيان تلقته

و

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