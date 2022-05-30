وزارة المالية تزف نبأ طال انتظاره للمحاضرين بالمجان

2022/05/30 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة المالية، اليوم الاثنين،

تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل

المحاضرين والاداريين المجانيين في

وزارة التربية الى عقود وفق القرار 315.

وأظهرت وثيقة رسمية، حصلت عليها وكالة

نون الخبرية، أن قرار ال

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