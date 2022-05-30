الطاقة النيابية تحدد سببين رئيسيين لأزمة الكهرباء في العراق

2022/05/30 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حددت لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، اليوم الانثنين، سببين رئيسيين لأزمة الكهرباء في العراق.

وقالت عضو اللجنة سهيلة السلطاني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "ما تم صرفه على قطاع الكهرباء منذ العام 2003 الى اليوم يعادل ميزانيات بعض الدول المجاورة للعراق ولكن المشكلة ليست في الأموال بل في تضخم الفساد في وزارة الكهرباء الذي ادى الى تدهور ملف الطاقة على مر السنوات الماضية".

وأضافت، أن "السبب الرئيسي الآخر الذي ساهم بتراجع قطاع الطاقة هو التدخل الأمريكي بهذا الملف تحديداً حيث تعتبر الولايات المتحدة هي الراعي الرسمي لجميع ملفات الفساد في العراق".

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