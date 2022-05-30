مصر و عصور إضمحلالها(4). - محمد حسين يونس

2022/05/30 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس الجزء الثانى من المقال الثاني (الكهانة سبب جمود مصر و المصريين ).عندما تزور المتحف المصرى في القاهرة ستجد أنه يقسم عروضه طبقا لإختلاف العصور ..



ومع ذلك ..



إن لم تكن متخصصا ..و تستطيع فهم لغة الرسم و النحت المتضمنة في تلك المعروضات ..فسيكون من الصعب عليك تمييز الفارق الزمني بينها او تحديد في أى عصر تم إنتاج عمل ما منها .



ستقول مصرى قديم ..



و كفي .



فمنذ الدولة القديمة رسخ معلمي الفنون من ا ......





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