مصر و عصور إضمحلالها(4). - محمد حسين يونس

#محمد_حسين_يونس الجزء الثانى من المقال الثاني (الكهانة سبب جمود مصر و المصريين ).عندما تزور المتحف المصرى في القاهرة ستجد أنه يقسم عروضه طبقا لإختلاف العصور ..
ومع ذلك ..
إن لم تكن متخصصا ..و تستطيع فهم لغة الرسم و النحت المتضمنة في تلك المعروضات ..فسيكون من الصعب عليك تمييز الفارق الزمني بينها او تحديد في أى عصر تم إنتاج عمل ما منها .
ستقول مصرى قديم ..
و كفي .
فمنذ الدولة القديمة رسخ معلمي الفنون من ا ......
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