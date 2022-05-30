اختفت بعد دقائق من إقلاعها.. ما الذي حدث لطائرة الركاب النيبالية؟

2022/05/30 | 16:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة تابعة لشركة تارا للطيران في نيبال، كانت تقل 22 شخصًا على متنها، وفقدت الطائرة عند الساعة 9:55 صباحًا بالتوقيت المحلي، من صباح الأحد، وفقا لما أكده متحدث باسم شركة الطيران لشبكة CNN.

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