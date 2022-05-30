شكوك التلاعب بالنتائج تطفو على سطح الدوري الممتاز

2022/05/30 | 16:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حُسم لقب الدوري الممتاز بكرة القدم، بعدما تمكن نادي الشرطة من التتويج باللقب قبل نهاية البطولة بسبع جولات.وبما إن المنافسة الخاصة بترتيب المقدمة قد حسمت، بقي أمر مهم من المسابقة يخص الأندية المهددة بالهبوط إلى دوري المظاليم.وكان اتحاد الكرة قد أعلن أن الموسم الحالي سيشهد هبوط أربعة أندية إلى دوري المظاليم، […]

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