سوريا: حكومة اردوغان تمارس سياسة تطهير عرقي وجغرافي على أراضينا

2022/05/30 | 16:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل البيان تأكيد سوريا أن "سيادتها واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها".

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