فيديو.. حريق هائل بـ

2022/05/30 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوة الإطفاء الكويتية أنها تتعامل حاليا مع حريق هائل اندلع، الاثنين، في سوق الخيام بمنطقة الري، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)

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