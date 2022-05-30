2022/05/30 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخمادها حريقاً طال مناطق زراعية في محافظة المثنى.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فرقها أخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل مساحات كبيرة من المناطق الزراعية وبساتين للنخيل في قضاء الرميثة في محافظة المثنى".

وأضافت، أن "الفرق استنفرت إمكانيات فرق الإطفاء وطوقت موقع الحادث ومنعت اتساع النيران وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية على الرغم من صعوبة السيطرة على امتداد الحريق نظراً لوجود رياح تساعد على اتساع رقعة المساحات المحترقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تخمد حريقاً طال مناطق زراعية في المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تخمد حريقاً طال مناطق زراعية في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).