اخماد حريق طال مناطق زراعية في المثنى

2022/05/30 | 16:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخمادها حريقاً طال مناطق زراعية في محافظة المثنى.وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “فرقها أخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل مساحات كبيرة من المناطق الزراعية وبساتين للنخيل في قضاء الرميثة في محافظة المثنى”.وأضافت، أن “الفرق استنفرت إمكانيات فرق الإطفاء وطوقت موقع الحادث ومنعت اتساع […]

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