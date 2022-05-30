بالصور.. انجاز مشروع تأهيل طريق (رميلة - سفوان) للمرور السريع

2022/05/30 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الاثنين، عن انجاز

مشروع إعادة تأهيل الجزء المتبقي من

المقطع ط8 (رميلة - صفوان)، ضمن طريق

المرور السريع رقم 1 بطول 29 كم (ذهاباً

واياباً).

وذكرت الوزارة

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