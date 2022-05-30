“نبأ” طال انتظاره.. المالية تقرر تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود

2022/05/30 | 16:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

قررت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والإداريين المجّانيين في وزارة التربية الى عقود وفق القرار 315.

وأظهرت وثيقة رسمية، وردت الى وكالة خبر برس (واخ)، إن قرار الوزارة جاء استجابة لمخاطبة ومطالبة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.

ونص القرار على “تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والإداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق قرار 315 وصرف الفروقات الكاملة لهم وتكييف وضع الأجراء اليوميين وتحويلهم الى عقود”.

وقال وزير المالية إن “الوزارة لا تمانع، في حال رغبة مجلس النواب تثبيت مِمَن لديهم خدمة تعاقد (2) سنة فأكثر”.

وطالب الوزير في الوثيقة التي وقعها بـ”إدراج نص يخوّل وزير المالية الاتحادي باستحداث درجات للموما اليهم إضافة التخصيصات المالية للغرض مدار البحث”.

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