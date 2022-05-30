2022/05/30 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..محافظ صلاح الدين المقال يقرر العودة لمنصبه ويصدر امرا باعفاء بديله

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