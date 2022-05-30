الدفاع المدني يخمد حريقاً طال مناطق زراعية في المثنى

2022/05/30 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-المثنى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، تمكنها من إخماد حريق طال مناطق زراعية في محافظة المثنى.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مساحات كبيرة من المناطق الزراعية وبساتين للنخيل في قضاء الرميثة في محافظة المثنى".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني استنفرت إمكانيات فرق الإطفاء وطوقت موقع الحادث ومنعت اتساع النيران وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية على الرغم من صعوبة السيطرة على امتداد الحريق نظراً لوجود رياح تساعد على اتساع رقعة المساحات المحترقة".

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