2022/05/30 | 16:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت دائرة عقارات الدولة احدى تشكيلات وزارة المالية اليوم الاثنين، وبمتابعة حثيثة من قبل مديرها العام عن تمكنها من إستعادة ( ٤٥٣) عقارا الى وزارة المالية ، بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٩ .وقال بيان لوزارة المالية نقلا عن مدير عام الدائرة ، وتلقته ايرث نيوز، ان “جهود البحث […]

ظهرت المقالة عقارات الدولة تعلن إستعادة ٤٥٣ عقارا من شاغليها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقارات الدولة تعلن إستعادة ٤٥٣ عقارا من شاغليها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقارات الدولة تعلن إستعادة ٤٥٣ عقارا من شاغليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).