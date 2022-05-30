اندلاع حريق هائل بالكويت.. والدفع بـ 4 فرق إطفاء لمحاولة السيطرة عليه

2022/05/30 | 17:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق هائل في سوق الخيام بمنطقة الري في محافظة الفروانية (جنوب العاصمة الكويت)، الاثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن قوة الإطفاء العام.

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