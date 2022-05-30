الجبوري: الاماراتيين أخطأوا بدعم قمرجي لتصدر سنة العراق

2022/05/30 | 17:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعموا ومكنوا "قمرچي" فاسد.

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