ليفاندوفسكي يحسمها: قصتي مع بايرن ميونيخ

2022/05/30 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد هداف بايرن ميونيخ الالماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أن مشواره مع فريقه البافاري انتهى، وسط أنباء عن رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته.

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