إسبانيا تبدي استعدادها لدعم العراق في ملف التغيرات المناخية

2022/05/30 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الاثنين، أن العراق يتطلع إلى إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع المجتمع الدولي.

وذكر بيان لمكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، استقبل اليوم سفير مملكة إسبانيا في بغداد بيدرو مارتينيث"، مبيناً أن "الغزي رحب بالشركات الإسبانية للعمل داخل العراق".

وأكد الغزي وفقاً للبيان، أن "العراق يتطلع إلى إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع المجتمع الدولي؛ لما ستشهده المرحلة المقبلة من تنفيذ العديد من المشروعات الوزارية والاستثمارية بمختلف القطاعات في العراق".

من جانبه، عبر مارتينيث عن "توجه الحكومة الإسبانية لدعم العراق في المجالات كافة، ولا سيما في ملف التغيرات المناخية التي تشهدها أغلب دول العالم"، مشيراً إلى "تعرض إسبانيا للشحة المائية، وضرورة العمل المشترك وتبادل الخبرات في هذا الملف الحيوي".

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