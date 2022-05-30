2022/05/30 | 17:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أصدر محافظ صلاح الدين/ وكالة، إسماعيل خضير، اليوم الإثنين، إعماماً بمنع التعامل مع المحافظ المُقال عمار جبر.

وحصلت خبر برس (واخ) على وثيقة مذيّلة بتوقيع إسماعيل الهلوب، جاء فيها، “لمقتضيات المصلحة العامة ولضمان حسن سير العمل في المحافظة بانتظام واضطراد واستناداً للصلاحيات المخولة إلينا بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وأشارة إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية للعدد 2416 في 24 أيار 2022، تقرر عدم التعامل مع المحافظ المقال عمار جبر الجبوري، لكون المحافظ وكالة بموجب القانون هو إسماعيل الهلوب، وبخلاف ذلك سيتحمل المخالف كافة الإجراءات القانونية”.

وأعاد محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر الجبوري، نفسه محافظاً من جديد على الرغم من تصويت البرلمان على إقالتهِ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين بـ”الوكالة” يمنع التعامل مع المحافظ المقال) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ صلاح الدين بـ”الوكالة” يمنع التعامل مع المحافظ المقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).