"انتخابات مبكرة!".. الاطار التنسيقي يتحدث عن دعوات لحل البرلمان- عاجل

2022/05/30 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن وجود دعاوى رفعت الى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل البرلمان، مبينا ان الانتخابات المبكرة حل للانسداد السياسي.

وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، امر وارد جداً، خصوصاً في ظل استمرار الانسداد السياسي".

وأضاف ان "هناك دعاوى رفعت خلال الأيام الماضية الى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص مع المطالبة بحل مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الذهاب نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة، ربما يكون هو الحل لأنهاء الانسداد السياسي، خصوصاً ان نتائج انتخابات تشرين كانت سبب الانسداد بسبب التلاعب والتزوير في نتائجها".

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