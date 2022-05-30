حرب الخنادق.. كاميرا CNN ترصد كيف يدافع الأوكرانيين عن ميكولايف من هجمات الروس

2022/05/30 | 17:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت كاميرا شبكة CNN إلى جبهات أمامية في ضاحية ميكولايف جنوبي أوكرانيا، حيث تلعب الخنادق دورًا محوريًا لدى القوات الأوكرانية.مراسلة CNN سارة سيدنر زارت الخنادق حيث مسافة شديدة القرب من النيران الروسية.

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