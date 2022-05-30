برلماني يعتزم اقامة شكاوى على اعضاء السلطة التنفيذية

2022/05/30 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعتزم عضو مجلس النواب علي الساعدي اقامة شكاوى على اعضاء السلطة التنفيذية بسبب الاهمال وعدم الامتثال للقانون وتأخر اجابات الحكومة على مخاطبات اعضاء البرلمان.

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