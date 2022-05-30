تحليل: العواصف الترابية تشكل خطورة على العراقيين واقتصادهم

2022/05/30 | 17:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدر الخسائر الاقتصادية السنوية الناتجة عن العواصف الرملية والغبارية في منطقة الشرق الأوسط بنحو 13 مليار دولار.

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