بعد اغتيال ضابط الحرس الثوري.. إسرائيل تعزز دفاعاتها وتصدر

2022/05/30 | 17:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عززت إسرائيل دفاعاتها الجوية وأصدرت تحذيرا من السفر خشية هجوم انتقامي إيراني بعد أن توعدت طهران بالانتقام لمقتل ضابط في الحرس الثوري برتبة عقيد في طهران قبل أيام

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