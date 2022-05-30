عقارات الدولة تسترد 453 عقاراً تابعاً لوزارة المالية

2022/05/30 | 17:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت دائرة عقارات الدولة، إحدى تشكيلات وزارة المالية، اليوم الإثنين، وبمتابعة حثيثة من مديرها العام، تمكنها من إستعادة (٤٥٣) عقاراً الى وزارة المالية، بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٩.

وقال بيان لوزارة المالية، نقلا عن مدير عام الدائرة ، تلقته خبر برس (واخ)، ان “جهود البحث والتحري عن الأملاك والعقارات التابعة للدولة مازال مستمراً، وإن الخطة الموضوعة لغرض استعادة تلك الأملاك تسير بخطى ثابتة، تنفيذا للقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وأضاف أن “أغلب الأملاك المستردّة كان مستولاً عليها من بعض الجهات وبعد إتمام الإجراءات التدقيقية، تبيّن أن معظم تلك الأملاك غير داخلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بأملاك وزارة المالية”.



واوضح انه “جرى الإستيلاء عليها خارج الضوابط والتعليمات المعمول بها، حيث تلتزم الدائرة إتخاذ الإجراءات الكفيلة باستردادها وإعادتها الى أملاك الدولة.

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