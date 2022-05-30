بايدن: لن نزود أوكرانيا بصواريخ يصل مداها الأراضي الروسية

2022/05/30 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الامريكية لن تزود أوكرانيا بصواريخ قد يصل مداها إلى الأراضي الروسية.

وقال بايدن إن "واشنطن لن تقرر تزود أوكرانيا بصواريخ قد يصل مداها إلى عمق الأراضي الروسية".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الإثنين، أن إعلان بايدن عدم تزويد كييف بصواريخ يمكنها الوصول للأراضي الروسية قرار عقلاني.

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