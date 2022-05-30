التربية النيابية: كتاب المالية بشأن المحاضرين والإداريين لم يأتِ بشيء جديد

2022/05/30 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / كشف عضو لجنة التربية النيابية النائب حيدر طارق، اليوم الاثنين، كتاب وزارة المالية بشأن المحاضرين والإداريين لم يأتِ بشيء جديد.وكتب طارق في تدوينة على منصة “تويتر” أطلعت عليها ايرث نيوز، أن “كتاب وزارة المالية لم ياتِ بشيء جديد، جميعنا يعلم ان تحويل المحاضرين والاداريين وفق قرار 315 قد قر مسبقا وفق […]

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