بغداد اليوم تنشر نتائج السادس الابتدائي

2022/05/30 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الاثنين، نتائج السادس الابتدائي.

لمعرفة نتائج مديرية تربية الرصافة الأولى اضغط على الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/folders/138aWv3DHfX9dSDHIwuIKR1FpB3ZJZl2s

يتبع ..

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