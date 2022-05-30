خلوصي أكار يجري أول زيارة لوزير دفاع تركي إلى الإمارات منذ 15 عامًا

2022/05/30 | 18:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى خلوصي أكار أول زيارة لوزير دفاع تركي إلى الإمارات منذ أكثر من عقد من الزمن، الاثنين.

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