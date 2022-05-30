تاريخ روسيا - 03 الأميرة الجميلة أولجا - محمد زكريا توفيق

2022/05/30 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الفصل الرابع.



الأميرة الجميلة سانت أولجا وباجان روسيا.



عادت فرقة الأمير إيجور، وهي تحمل الجزية ببطء عبر الغابة المظلمة إلى مدينة كييف، وهم يتساءلون، لماذا تأخر أميرهم لفترة طويلة عن اللحاق بهم.



وعندما وصلوا إلى أبواب المدينة، جاء قبطان نورماني بأقصى سرعة، باكيا يلهث لكي يزف لهم الأخبار السيئة: "مات الأمير إيجور، هو وجميع رجاله.



أنا وحدي الذي نجوت من غضب شعب الغابة".

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