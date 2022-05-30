التجارة تحذر من نتائج عدم منحها استحقاقاتها المالية لشراء الحنطة

2022/05/30 | 18:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / حذرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، من نتائج عدم منحها استحقاقاتها المالية لشراء الحنطة، تحسبا لحدوث أزمة غذاء عالمية.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “حكومة تصريف الأعمال لا يمكن لها ان توافق على صرف مبالغ كبيرة للحنطة إلا من خلال قانون يصدره مجلس النواب”.وأضاف، أن […]

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