التيار الصدري: الإنسداد السياسي “ثورة بيضاء” وانعكاس لإرادة الشعب

2022/05/30 | 18:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

عدّ التيار الصدري، اليوم الاثنين، الإنسداد السياسي ليس ناتجاً عن صراعه مع “الآخرين”، وإنما هو انعكاس لإرادة الشعب وثورة بيضاء لإعادة هيكلة العملية السياسية مقابل رفض “المنتفعين”.

وقال الناطق الرسمي للكتلة النائب حيدر الحداد الخفاجي في تغريدة على موقع تويتر تابعتها خبر برس (واخ) “واهم من يعتقد أن الإنسداد السياسي ناتج عن صراع التيار مع الآخرين، بل هو انعكاس لإرادة الشعب في التخلص من آفة المحاصصة إزاء رفض المنتفعين منها”.

وأضاف الخفاجي “وهو ثورة بيضاء لإعادة هيكلة العملية السياسية وهدم أسسها السقيمة دون دماء”.

وختم الخفاجي تغريدته بوسمين هما (مشروع الإصلاح، والبرلمان العراقي ينتفض).

ويتمسك تحالف “إنقاذ وطن” الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، بحكومة أغلبية وطنية، ومرشحه ريبر أحمد، لرئاسة الجمهورية، فيما يتمسك الإطار التنسيقي الشيعي وحلفاؤه الذين يشكّلون حالياً الثلث “الضامن أو المعطل”، بحكومة توافقية يشترك فيها الجميع، مع تمسكهم بمرشحهم برهم صالح لرئاسة الجمهورية لدورة رئاسية ثانية.

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