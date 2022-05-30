2022/05/30 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على 8 مطلوبين بينهم عصابة لتجارة وتعاطي المخدرات في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت قطعاتنا الأمنية فرقة المشاة الحادية عشرة والأولى شرطة اتحادية من تنفيذ عدد من واجبات القاء القبض على مطلوبين للقضاء العراقي في جانب الرصافة حيث تم القبض ثمانية متهمين وفق معلومات استخبارية دقيقة وبدلالة متهمين ملقى القبض عليهم سابقاً مطلوبين بتجارة وتعاطي مواد مخدرة بينهم عصابة ضبط بحوزتهم (800) غم من مادة الكرستال المخدرة وحيازة أسلحة غير مرخصة وبالجرم المشهود، بثلاث عمليات منفصلة".

وأضافت انه "بعد نصب كمين محكم في (ساحة الدلال، الشعب، البلديات)".

وفي جانب اخر افاد البيان انه "عند سماع دوي انفجار داخل احد الدور السكنية في مدينة الصدر قطاع (35) توجهت قوة برفقة الأدلة الجنائية الى مقر الحادث وبعد الكشف تبين انفجار رمانية يدوية أدت الى مقتل اثنين من الأشخاص واصابة ثالث بجروح بعد عبثهم بالرمانة".

ولفتت الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 8 مطلوبين بينهم عصابة لتجارة وتعاطي المواد المخدرة في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 8 مطلوبين بينهم عصابة لتجارة وتعاطي المواد المخدرة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).