بعد صراح على

2022/05/30 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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تستمر الخلافات السياسي حول منصب محافظ صلاح الدين بعد اقالة المحافظ عمار جبر الجبوري من قبل مجلس النواب بالأغلبية، فيما يشير خبير قانوني الى ان الجبوري لا يملك الصلاحية بقرار عودته الى منصبه وطرد المحافظ المنصب من بغداد. وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " رئيس مجلس الوزراء في مدة تصريف الامور اليومية يحق له اقالة المحافظ في حال ثبوت هدر المال العام او عدم النزاهة واستغلال المنصب، او فقدان شروط الادارة".وأضاف ان "لرئيس مجلس الوزراء حق الطلب من البرلمان ان يقيل المحافظ لأحد أسباب الإقالة أعلاه وبتصويت البرلمان بالأغلبية البسيطة تتم الإقالة".وتابع ان "المحكمة الاتحادية أعطت حق الرقابة للبرلمان على مجالس المحافظات وكافة مفاصل السلطة التنفيذية والمحافظ جزء منها وايضا هو ما نصت علية المادة ٢ من قانون مجالس المحافظات اما تعيين المحافظ مع عدم وجود مجالس المحافظات فيقترح من رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان الذي يصوت بالأغلبية المطلقة على التعيين".وأشار الى ان "تلك الشروط تعني ان المحافظ المقال عمار جبر تمت بشكل قانوني عبر البرلمان والحكومة كلفت البديل عنه حكمت عبد الحسين ولا يحق لجبر التصرف وإصدار الأوامر الإدارية".

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