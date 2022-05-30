2022/05/30 | 18:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تزوّد أوكرانيا بصواريخ قد يصل مداها إلى الأراضي الروسية.

وقال بايدن إن “واشنطن لن تقرر تزويد أوكرانيا بصواريخ قد يصل مداها إلى عمق الأراضي الروسية”.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الإثنين، أن إعلان بايدن عدم تزويد كييف بصواريخ يمكنها الوصول للأراضي الروسية قرار عقلاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: لن نزوّد اوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: لن نزوّد اوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).