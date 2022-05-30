2022/05/30 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استعرضت لجنة الاستثمار النيابية اليوم الاثنين، العراقيل التي تقف أمامها في تمهيد الطريق أمام استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، فيما أكدت أنه سيتم منح كل محافظة هوية استثمارية خلال الفترة المقبلة.وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، “نعمل على تذليل الصعوبات لجلب الاستثمار الى البلد سواء محليا او خارجيا، لا […]

ظهرت المقالة خاص لإيرث نيوز| لجنة نيابية مختصة تستعرض أسباب هروب الاستثمارات من العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لإيرث نيوز| لجنة نيابية مختصة تستعرض أسباب هروب الاستثمارات من العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لإيرث نيوز| لجنة نيابية مختصة تستعرض أسباب هروب الاستثمارات من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).