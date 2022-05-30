2022/05/30 | 18:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي العشرات حتفهم خلال فيضانات وانهيارات أرضية سببتها أمطار غزيرة في البرازيل، وفقًا للدفاع المدني البرازيلي، وفقد الآلاف منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية، في حين تم تعبئة الجيش البرازيلي لمساعدة المتضررين حيث كان من المتوقع هطول المزيد من الأمطار، ويعد هذا رابع حدث كبير للفيضانات التي أثرت على البلاد في الأشهر الخمسة الماضية، وفقًا لرويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمر آلاف المنازل وقتل عشرات.. لقطات جوية لآثار انهيار أرضي في البرازيل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دمر آلاف المنازل وقتل عشرات.. لقطات جوية لآثار انهيار أرضي في البرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).