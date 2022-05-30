2022/05/30 | 18:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: X-ncoArrwKQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج ببغداد |) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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