2022/05/30 | 18:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مختبراتها سجلت 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 101 شخصا للشفاء، من دون تسجيل وفيات”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 15446”.

ظهرت المقالة من دون وفيات..



وارتفاع في مؤشر إصابات كورونا أولاً على ايرث نيوز.

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