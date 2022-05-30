مواطنين يشكون من نوعية الزيت المسلمة ضمن السلة الغذائية

2022/05/30 | 18:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التجارة لم ترد على شكاوى المواطنين المستمرة.

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