قذيفة روسية تقتل صحفيا فرنسيا على متن

2022/05/30 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا كان يرافق مدنيين على متن حافلة إنسانية.

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