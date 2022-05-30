الكاظمي يشدد على الاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة خلال الصيف

2022/05/30 | 18:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على الاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة خلال الصيف الحالي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، اجتماعاً للجنة الطاقة بحضور عدد من الوزراء".

وبين، أن "الاجتماع خصص لمناقشة وضع الطاقة الكهربائية، وتذليل العقبات، والعوارض الجديدة التي يمكن أن تواجه عمل الوزارة، ونوقشت في الاجتماع عمليات الإدامة والصيانة لشبكات نقل الطاقة الكهربائية، والوقوف على آليات توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وإيجاد المعالجات السريعة للمشكلات التي قد تعترض ديمومة عملها".

واضاف ان "المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم قدم عرضاً موسعاً عن إجراءات الوزارة في توفير الطاقة والزيادة الحاصلة في الإنتاج، وأيضاً في ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي مقارنة بالعام الماضي والأعوام السابقة"، مشيرا الى انه "تم استعراض نتائج زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبحث ملف استيراد الغاز الإيراني".

وشدّد الكاظمي خلال الاجتماع على "أهمية مواصلة الجهود والعمل بأعلى وتيرة، من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، والاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة خلال الصيف الحالي، وتوفير الحلول الممكنة لمعالجتها سريعاً".

ووجه الكاظمي "الوزارات المعنية بإسناد وزارة الكهرباء وتلبية احتياجاتها، والمساعدة في تذليل العقبات التي قد تواجهها؛ لضمان تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين".

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