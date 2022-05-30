دنيا سمير غانم تعود للساحة الفنية بـ”روحي أنا”

2022/05/30 | 18:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

بعد غياب عام كامل بسبب موت والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، تعود الممثلة المصرية دنيا سمير غانم إلى الساحة الفنيّة بعمل مسرحيّ جديد.

وفي التفاصيل، تحمل المسرحية عنوان “روحي أنا” من كتابة كريم سامي وإخراج أوتاكا.



ويشاركها البطولة عدد من النجوم أبرزهم : علي ربيع وشيماء سيف وبيومي فؤاد و محمود حافظ.



وتجرى المفاوضات لإختيار المسرح الذى ستعرض على خشبته المسرحية.

في سياق متّصل، تنتظر غانم عرض فيلمها “تسليم أهالي”، الذي تردّدت شائعات بشأن عرضه في عيد الأضحى المقبل، ويعد هذا العمل أول بطولة مطلقة لها في عالم السينما بعد آخر أعمالها “لف ودوران” أمام النجم أحمد حلمي.

إلى ذلك، احتفلت غانم بوصول عدد متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لـ14 مليون متابع مؤخراً.

ونشرت صورة للمناسبة معتبرةً فيها أنهم مصدر دعمها.

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